CdM 2026, EdF : Mbappé a été flashé à 121,2 km/h contre le Sénégal
Kylian Mbappé a encore frappé fort. Lors de la victoire de la France face au Sénégal (3-1), l’attaquant tricolore a inscrit un but dont la vitesse maximale mesurée a atteint 121,2 km/h, selon les données de la Connected Ball Technology intégrée au ballon officiel adidas Trionda.
🚀 121,2 km/h ! C'est la vitesse maximale flashée pour le but de Kylian Mbappé face au Sénégal aujourd'hui.— Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026
Selon les données de la Connected Ball Technology du ballon officiel adidas #Trionda, c'est le 2e but le plus rapide de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à présent. 🔥☄️… pic.twitter.com/cdtupCqE91
Cette frappe surpuissante constitue le deuxième but le plus rapide enregistré depuis le début de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle démonstration de la puissance de Mbappé, qui a largement contribué au succès des Bleus dans ce match du groupe I.
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