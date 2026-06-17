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CdM 2026, EdF : Mbappé a été flashé à 121,2 km/h contre le Sénégal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé contre le Sénégal @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Kylian Mbappé a encore frappé fort. Lors de la victoire de la France face au Sénégal (3-1), l’attaquant tricolore a inscrit un but dont la vitesse maximale mesurée a atteint 121,2 km/h, selon les données de la Connected Ball Technology intégrée au ballon officiel adidas Trionda.

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Cette frappe surpuissante constitue le deuxième but le plus rapide enregistré depuis le début de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle démonstration de la puissance de Mbappé, qui a largement contribué au succès des Bleus dans ce match du groupe I.

Pub. le - MAJ le
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