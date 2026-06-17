CdM 2026, EdF : Mbappé a été flashé à 121,2 km/h contre le Sénégal

Kylian Mbappé a encore frappé fort. Lors de la victoire de la France face au Sénégal (3-1), l’attaquant tricolore a inscrit un but dont la vitesse maximale mesurée a atteint 121,2 km/h, selon les données de la Connected Ball Technology intégrée au ballon officiel adidas Trionda.

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🚀 121,2 km/h ! C'est la vitesse maximale flashée pour le but de Kylian Mbappé face au Sénégal aujourd'hui.



Selon les données de la Connected Ball Technology du ballon officiel adidas #Trionda, c'est le 2e but le plus rapide de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à présent. 🔥☄️… pic.twitter.com/cdtupCqE91 — Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026

Cette frappe surpuissante constitue le deuxième but le plus rapide enregistré depuis le début de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle démonstration de la puissance de Mbappé, qui a largement contribué au succès des Bleus dans ce match du groupe I.