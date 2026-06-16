Chelsea : Xabi Alonso veut recruter un joueur du Real Madrid

Nouveau coach de Chelsea, Xabi Alonso a vu l’un des piliers des Blues plier bagage. Marc Cucurella vient en effet d’être transféré au Real Madrid. Une nouvelle qui n’a pas perturbé le technicien espagnol qui compte même profiter de cette situation.

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AS assure en effet qu’Alonso a demandé à sa nouvelle direction de recruter… Alvaro Carreras. Arrivé à Madrid l’an dernier, le latéral gauche sait que Cucurella vient lui prendre sa place de titulaire. Alonso espère donc le convaincre de se relancer du côté de Londres. En cas d’échec, le nom du polyvalent Andrea Cambiaso (Juventus) est avancé par la Gazzetta dello Sport.