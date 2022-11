La nouvelle direction de la Juventus a pris sa décision pour Massimiliano Allegri

La suite après cette publicité

Après la démission du président Andrea Agnelli et de la totalité du conseil d’administration ce lundi, John Elkann, le PDG d'Exor, la société mère qui regroupe, gère et contrôle les différentes affaires que contrôle la famille Agnelli dont la Juventus fait notamment partie, s'est exprimé à travers un communiqué sur cette situation particulière. «La démission des administrateurs de la Juventus représente un acte de responsabilité, qui place l’intérêt de la société au premier plan» a tout d'abord commenté le nouvel homme fort de la Vieille Dame. John Elkann a ensuite donné des précisions sur les prochaines échéances qui attendent le club turinois et ses futurs dirigeants dont le nouveau président Gianluca Ferrero : «le nouveau conseil d’administration qui naîtra en janvier sera composé de personnalités d’un grand professionnalisme d’un point de vue technique et juridique, dirigé par le président Gianluca Ferrero. Avec les autres administrateurs, il aura pour tâche d’aborder et de résoudre les questions juridiques et corporatives qui sont sur la table aujourd’hui. J’espère que l’entreprise sera en mesure de démontrer qu’elle a toujours agi correctement.»

En ce qui concerne l'aspect sportif, le PDG de la société mère qui s'occupe des intérêts de la Juventus a confirmé Massimiliano Allegri comme entraineur des Bianconeri pour le reste de la saison afin de garder une certaine stabilité et de surfer sur les derniers bons résultats acquis sur le terrain avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. «Il (Massimiliano Allegri) reste le point de référence de la zone sportive de la Juventus. Nous comptons sur lui et sur toute l’équipe pour continuer à gagner comme ils ont montré qu’ils étaient capables de le faire ces derniers jours, en gardant nos objectifs élevés sur le terrain» a notamment confié John Elkann. Le nouvel homme fort de la Juventus a ensuite eu des mots forts pour son cousin démissionnaire, Andrea Agnelli : «je tiens à remercier mon cousin Andrea de nous avoir donné des émotions extraordinaires, que nous n’oublierons jamais. Au cours de ces 12 années, nous avons beaucoup gagné. Le mérite est avant tout le sien, ainsi que les femmes et les hommes qui, sous sa direction, ont atteint des objectifs mémorables. Notre histoire parle de victoires et nous donne la force dont nous avons besoin dans ces moments. Avec le soutien et l’affection de nos fans, nous avons l’opportunité de construire un avenir extraordinaire.» Une page de l'histoire de la Vieille Dame se tourne bel et bien à Turin alors qu'un nouveau cycle vient tout juste de commencer.