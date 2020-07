İstanbul Başakşehir champion de Turquie pour la première fois de son histoire !

Deux fois quatrième (2015, 2016), une fois troisième (2018), deux fois deuxième (2017, 2019) depuis son apparition dans l'élite du football turc, l'İstanbul Başakşehir vient de décrocher le premier titre de sa jeune histoire ! Le club stambouliote n'a pas eu besoin d'attendre le coup de sifflet final de son match, remporté face à Kayserispor (1-0), comptant pour la 33e et avant-dernière journée du championnat de Turquie. La défaite du second, Trabzonspor, à domicile face à Konyaspor (3-4) aura facilité la tâche des Orange et Bleu, qui avant l'ultime journée comptent 7 points d'avance sur leur dauphin.

Créé par la municipalité d'Istanbul en 1990 sous le nom d'« Istanbul BB » (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), le club a été revendu en 2014 à des proches du parti politique de l'AKP, parti politique du président turc Recep Erdogan. Féru de stars internationales en fin de parcours, le club de Başakşehir compte dans ses rangs cette saison Edin Visca, Demba Ba, Enzo Crivelli, Robinho, Martin Skrtel ou encore Gaël Clichy. Il devient seulement le 6e club à remporter le championnat et compte 1 succès, comme Bursaspor. Galatasaray (22 titres), Fenerbahçe (19), Besiktas (15) et Trabzonspor (6) restent les plus titrés.