Mercato : Manchester City est en urgence absolue

Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour s’apercevoir que Manchester City n’est pas du tout au point avant de lancer cette saison. Orphelin de Pep Guardiola, parti après 10 ans à la tête de l’équipe première, le club a été balayé par Arsenal lors du Community Shield le week-end dernier (3-0). Pour sa première, Enzo Maresca a été servi. Lui-même a pu constater les manques de son effectif, même s’il devait sans douter. À 12 jours de la fermeture du marché des transferts, il attend toujours de nombreuses recrues, entre 4 et 5, mais ce sont surtout des départs qui occupent l’espace médiatique.

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Rodri est officiellement parti au FC Barcelone après plusieurs semaines de feuilleton. Tijjani Reijnders vient lui aussi de déserter le milieu de terrain. Un an après son arrivée, le Néerlandais a filé en Arabie saoudite en rejoignant Al-Qadsiah pour 61 M€. Nico Gonzalez pourrait être le suivant, lui qui est courtisé par Newcastle. L’Espagnol a signé il y a 18 mois seulement en provenance du FC Porto pour 60 M€, sans oublier Savinho, en partance pour Tottenham pour 100 M€, et possiblement Omar Marmoush. En cas de concrétisation, cela commencerait à faire beaucoup pour un club ayant déjà perdu cet été Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké et James Trafford.

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Manchester City a encore du boulot dans les deux sens

Comme seule recrue significative, les Skyblues ont fait venir Elliot Anderson pour 135 M€ en provenance de Nottingham Forest. Mathys Detourbet (25 M€) a été prêté dans la foulée de son transfert à Monaco. Jeremy Monga est arrivé pour 12 M€ de Leicester mais il n’a que 17 ans, tandis que Gerónimo Rulli sera la doublure de Gianluigi Donnarumma. Pour l’heure, le mercato a surtout servi à affaiblir Manchester City plutôt qu’à le renforcer, et le temps risque de manquer pour boucler tous les dossiers. Celui d’Ayyoub Bouaddi est en cours de finalisation comme nous vous le révélions mais c’est pour le moment le seul.

En cas de départ de Nico Gonzalez, il ne faudra plus un mais bien deux renforts supplémentaires dans l’entrejeu. Enzo Fernandez est toujours espéré mais Chelsea avait donné vendredi dernier comme ultimatum et exigeait 140 M€. Il n’y a pas eu de suite à l’offre de 120 M€. Le profil de Manu Koné a récemment été identifié. Hugo Viana, le directeur sportif, est très en retard dans sa planification et commence à être la cible de critiques. Maresca a encore besoin d’un ailier, probablement d’un attaquant en cas de départ-surprise de Marmoush, et d’un latéral droit. Très peu de noms ont été cités si ce n’est pas Malo Gusto en début de mercato. L’argent est pourtant entré en caisse cet été, et avec 29 joueurs dans l’effectif, il reste un peu de dégraissage à faire. C’est l’urgence à tous les étages.