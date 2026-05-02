Real Madrid : la statistique folle de Gonzalo Garcia en l’absence de Mbappé

L’absence pour blessure de Kylian Mbappé pourrait bien offrir une nouvelle opportunité à Gonzalo García. Déjà mis en lumière lors de la Coupe du Monde des clubs grâce à ses quatre réalisations, l’attaquant de 22 ans a souvent profité des pépins physiques du Français pour obtenir du temps de jeu avec l’équipe première. Un détail d’ailleurs révélateur : tous ses buts cette saison sous le maillot madrilène ont été inscrits lors des absences de Mbappé. Blessé au semi-tendineux et forfait pour la réception de l’Espanyol ce week-end, l’ancien Parisien laisse une nouvelle fois une place à prendre dans le secteur offensif d’Alvaro Arbeloa.

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Selon Marca, Gonzalo García pourrait même être titularisé dans un contexte où les solutions offensives se réduisent pour le Real Madrid, entre les forfaits de Arda Güler et Rodrygo. L’attaquant madrilène n’a plus démarré un match depuis le 2 mars face à Getafe et son rôle s’est fortement réduit ces dernières semaines. Pourtant, malgré son faible temps de jeu en club, le jeune Espagnol continue d’impressionner avec la sélection Espoirs, où il a inscrit six buts en seulement sept apparitions.