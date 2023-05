Juventus : la sortie cash de Massimiliano Allegri sur son avenir

La suite après cette publicité

Annoncé sur le départ, Massimiliano Allegri a tenu à mettre les choses au clair, ce samedi, en conférence de presse avant de recevoir l’AC Milan, lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. «J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout pour que la Juve puisse de nouveau être compétitive en championnat», a ainsi déclaré le technicien italien avant de défendre son bilan.

«La Juventus est en ce moment deuxième (sans tenir compte de la pénalité, ndlr), un meilleur classement que la saison dernière (4e), dans une saison où on a eu beaucoup de difficultés et des blessures, avec Pogba qui n’a jamais joué et Chiesa qui a repris après dix mois… On a fait une demi-finale de Ligue Europa, une demi-finale de Coupe d’Italie. On discutera de la saison prochaine le 5 juin (après la dernière journée, ndlr), on ressortira plus fort des choses négatives de cette saison. Arriver en Europe avec dix points de moins», ce serait extraordinaire. Le message est passé !

