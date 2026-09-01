Liga
Le FC Barcelone prête Marc Casado au Deportivo La Corogne
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@Maxppp
Marc Casado est officiellement prêté par FC Barcelone au Deportivo La Corogne, club promu en Liga au printemps dernier. Comme attendu ces dernières heures, il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat.
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Marc Casadó, cedido al Deportivo de La Coruña— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026
El FC Barcelona y el Deportivo de La Coruña han acordado la cesión de Marc Casadó hasta el 30 de junio de 2027.
¡Mucha suerte, Marc! pic.twitter.com/9SAtQF1cE9
Le milieu de terrain va pouvoir engranger du temps jeu, que le Barça ne pouvait lui promettre. Hansi Flick ne comptait pas sur le joueur de 22 ans cette saison, dont la position dans la hiérarchie a encore reculé après l’arrivée de Rodri.
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