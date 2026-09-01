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Officiel Liga

Le FC Barcelone prête Marc Casado au Deportivo La Corogne

Par Maxime Barbaud
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Marc Casadó @Maxppp

Marc Casado est officiellement prêté par FC Barcelone au Deportivo La Corogne, club promu en Liga au printemps dernier. Comme attendu ces dernières heures, il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat.

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Le milieu de terrain va pouvoir engranger du temps jeu, que le Barça ne pouvait lui promettre. Hansi Flick ne comptait pas sur le joueur de 22 ans cette saison, dont la position dans la hiérarchie a encore reculé après l’arrivée de Rodri.

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