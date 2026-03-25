Le Sénégal a bien saisi le TAS !

Ce n’était qu’une question de temps. Après sa défaite en finale de la CAN 2025 sur tapis vert, le Sénégal a officiellement saisi le TAS pour annuler la décision de la CAF. Le Tribunal arbitral du sport a bien enregistré le dossier sénégalais ce mercredi. Le Sénégal espère bien que le TAS « annulera la décision de la CAF et le déclarera vainqueur de la CAN ». La FSF a également demandé la suspension de la décision jusqu’à ce que le TAS ne tranche.

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Matthieu Reeb, le directeur général du TAS a également réagi sur ce dossier. « Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litige, avec l’assistance d’arbitres experts et indépendants. Nous comprenons que les équipes et les supporters souhaitent connaître la décision finale et nous veillerons à ce que la procédure d’arbitrage se déroule aussi rapidement que possible, tout en respectant le droit de toutes les parties à un procès équitable. »