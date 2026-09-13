Liga : avec un doublé de Lamine Yamal, le FC Barcelone enchaîne contre Levante !

Impérial depuis le début de cet exercice 2026-2027, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Levante ce dimanche lors de la 5e journée de Liga. Quelques heures après la victoire du Real Madrid face au Rayo, les Blaugranas avaient l’opportunité de reprendre trois points d’avance en tête du championnat. Pour ce faire, Hansi Flick optait pour son traditionnel 4-3-3 avec Gordon, Raphinha et Lamine Yamal sur le front de l’attaque alors que Rodri débutait lui dans l’entrejeu. En face, Luis Castro alignait le même dispositif tactique et comptait sur son buteur Petar Ratkov pour faire trembler les Culers. Une rencontre où la hiérarchie allait finalement rapidement être respectée… Dominateur dès les premières minutes, le Barça trouvait la faille sur sa première réelle occasion.

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Révélation barcelonaise, Xavi Espart récupérait le cuir à l’entrée de la surface, percutait et concluait d’une frappe croisée à ras de terre (1-0, 5e). Idéalement lancé grâce à son jeune latéral gauche de 19 ans, le FCB poursuivait ensuite sur la même dynamique que celle aperçue depuis le début de la saison : une équipe dominatrice, soudée et ne laissant aucun répit à son adversaire. Si les locaux tentaient d’enrayer cette machine infernale avec deux tentatives de Ratkov et Brugué (16e), la défense catalane veillait au grain. Et les offensifs continuaient eux de régaler. Inarrêtable ces dernières semaines, Raphinha s’illustrait encore. Servi en profondeur, le Brésilien profitait de l’intervention ratée de Mandi pour contrôler parfaitement et délivrer un caviar en retrait à Lamine Yamal qui faisait le break dans le but vide (2-0, 19e).

Le Barça reçu 5 sur 5

Une nouvelle fois injouable, le Barça récitait son football à la Ciutat de Valencia. En maîtrise totale malgré quelques timides incursions des Granotes, les coéquipiers de Pedri géraient leur avance et rentraient logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, Christensen remplaçait Martin mais rien ne changeait : Levante subissait, le Barça dominait et s’envolait un peu plus. Sur une nouvelle percée de Lamine Yamal, Mandi se rendait fautif d’une main et concédait un penalty que la star de la Roja transformait sans trembler (3-0, 48e). A l’abri, les Blaugranas se procuraient quelques frayeurs sur le plan défensif, sans pour autant permettre à Levante de se relancer. Toujours aussi brillant, Raphinha profitait lui d’un service de Gordon pour tenter sa chance, mais sa frappe fuyait de peu le cadre adverse (55e).

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Dans la dernière demi-heure, les locaux s’enhardissaient quelque peu mais ni Bardeli, ni Romero ne trouvaient le chemin des filets (61e). Malgré ces deux grosses situations, le Barça ne faiblissait pas. Hansi Flick apportait lui du sang neuf avec les entrées d’Olmo, Adeyemi et Bernal alors que Lamine Yamal, Gordon et Pedri cédaient leur place. Des changements qui perturbaient le collectif blaugrana, bien moins souverain en fin de match, à l’image de cette grosse bourde de Xavi Espart qui permettait à Romero de sauver l’honneur (3-1, 79e). Les Culers voyaient même Levante revenir à un petit but dans les ultimes secondes lorsque Brugué semait la zizanie dans la défense barcelonaise et offrait une fin de match haletante (3-2, 88e). Auteur d’un rush exceptionnel dans le temps additionnel, Adeyemi scellait finalement la victoire des siens en concluant d’un enchaînement parfait crochet-frappe du droit au premier poteau (4-2, 90+3e). Avec cette victoire, le FC Barcelone enchaîne un cinquième succès de rang en championnat et reste plus que jamais leader. De son côté, Levante pointe au 13e rang.