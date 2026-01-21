Menu Rechercher
Sporting : Rui Borges se défend face aux critiques de Luis Enrique

Sporting 2-1 PSG

En conférence de presse, l’entraîneur du Sporting, Rui Borges, s’est défendu face aux critiques reçues, après la victoire face au PSG (2-1) en Ligue des Champions. En effet, beaucoup d’observateurs et de supporters n’ont pas tardé à rejeter le style de jeu défensif déployé à domicile contre le club de la capitale. Largement dominateur, [Luis Enrique a même affirmé que le football était «un sport de merde injuste»]([https://www.footmercato.net/a7176150555140552480-psg-luis-enrique-cest-difficile-de-parler-de-football-en-ce-moment-merde-de-football]()).

«Je comprends… ils ont fait un excellent match, mais mis à part les buts refusés, ils ont eu deux occasions dangereuses, ils nous ont dominés, mais le football offre de nombreuses stratégies. En Liga, par exemple, on rencontre des équipes qui jouent bas et il faut s’adapter. C’est comme ça. Avec notre stratégie et les atouts dont nous disposions, je ne pouvais pas espérer mieux.», a déclaré l’entraîneur portugais, pas peu fier de ses joueurs.

