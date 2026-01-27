Des clubs français et européens s’arrachent Wylan Cyprien

Libre depuis la fin de la saison en Chinese Super League avec le Changchun Yatai, Wylan Cyprien (30 ans) est au centre de plusieurs discussions pour un retour en Europe cet hiver. L’ancien joueur du RC Lens, de l’OGC Nice, du FC Nantes et de Parme, fort de près de 250 matchs de Ligue 1, est notamment sollicité par le Legia Varsovie (D1 Pologne), par le Hapoel Beer-Sheva, actuel 2e du championnat israélien, et par Grenade, en deuxième division espagnole.

Selon nos informations, plusieurs clubs français suivent également son dossier, séduits par son expérience et sa polyvalence au milieu de terrain. Formé à Lens, Cyprien s’est imposé comme un milieu complet avant de briller à Nice et de poursuivre sa carrière à Parme et en Chine. Avec près de 270 matchs professionnels, il reste une option crédible pour des équipes cherchant un renfort expérimenté au milieu de terrain cet hiver.