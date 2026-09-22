Un ancien d’adidas aux commandes des crampons de Mbappé chez On

Toujours au centre de l’attention depuis l’annonce de son divorce retentissant avec Nike, Kylian Mbappé prépare activement sa révolution matérielle avec la marque suisse On. Pour concevoir des crampons à la hauteur de l’événement et de son nouveau statut, l’équipementier zurichois peut compter sur un spécialiste du crampon passé par adidas : Philipp Hagel.

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Philipp Hagel dirige le produit football de On (Head of Product Football). Avant cela, il a passé plus de sept ans sur les crampons d’adidas, de 2014 à 2021, principalement au siège de Herzogenaurach, jusqu’au poste de Senior Global Product Manager. Il y a notamment travaillé sur la X, la gamme vitesse de la marque, l’équivalent de la Mercurial que Mbappé portait chez Nike. La X18 inaugurait, selon ses propres mots, « une nouvelle fermeture sans lacets », ce qui peut donner une idée de la direction que pourraient prendre les crampons de Mbappé. Elle a fait ses débuts en match lors de la finale de la Ligue des champions 2018, aux pieds de Mohamed Salah, Karim Benzema et Gareth Bale. Il a ensuite travaillé sur la X Ghosted, sortie en 2020.

À l’époque, il détaillait sa méthode au site SoccerBible. Tout partait des consommateurs et des joueurs, qui « savent à peu près ce qu’ils veulent », avec un niveau d’exigence « très, très élevé » : séances à Londres et à Berlin, athlètes reçus au siège d’adidas. Achraf Hakimi était venu découvrir la X Ghosted, et Mohamed Salah et Gabriel Jesus avaient été associés au projet. Ces échanges avaient abouti à une tige basse et à une chaussure très légère, et « pas seulement sur la balance » : elle devait aussi avoir l’air rapide. La X Ghosted intégrait enfin ce qu’il présentait comme la première plaque carbone « dynamique », souple à faible allure et qui se rigidifie à l’accélération pour aider à la poussée. Il a rejoint On en 2021 pour s’occuper du running, avant de prendre en charge le football. Mbappé, qui devient actionnaire de la marque, travaillera directement avec les équipes produit de On sur le développement et les tests des futurs crampons. Thierry Henry, directeur du football de On, travaille sur le projet depuis fin 2025.