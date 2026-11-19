Antonio Conte n’a pas définitivement tourné la page de la Juventus. Dans un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio, l’entraîneur italien a évoqué la possibilité de retrouver un jour le banc turinois, qu’il a occupé entre 2011 et 2014. « Je pense que tôt ou tard, la boucle avec la Juventus devra se boucler. Je sais que j’y ai laissé quelque chose », a-t-il confié. Le technicien a également révélé avoir été proche d’un retour à deux reprises ces dernières années. « La première fois, lorsque la Juventus a choisi Maurizio Sarri : j’étais libre et j’ai finalement rejoint l’Inter. La seconde fois, à l’arrivée de Giuntoli, qui a décidé de miser sur Thiago Motta : je me suis alors retrouvé à Naples », a-t-il expliqué. Malgré son attachement aux Bianconeri, Conte rappelle qu’un éventuel retour dépendra de plusieurs conditions. « Je dois être libre et la Juventus doit être à la recherche d’un entraîneur », a-t-il précisé, sans donner davantage d’indications sur son avenir.

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Antonio Conte est revenu sur une autre occasion manquée de rejoindre la Juventus, avant même sa première nomination en 2011. Après son passage à Bari, l’ancien milieu de terrain avait entamé des discussions avancées avec les dirigeants turinois, mais un désaccord tactique avait finalement empêché sa venue. « Il y avait beaucoup d’attaquants et j’ai dit qu’ils avaient besoin d’ailiers, mais ils ont pris Diego alors qu’ils savaient pertinemment que je voulais un 4-2-4 », a-t-il raconté. Lors d’une réunion organisée à Rome en marge de la finale de la Ligue des champions 2009, Conte avait refusé d’adapter son système aux préférences du joueur brésilien. « Si un joueur devait décider de la façon de jouer, alors je n’étais pas l’entraîneur qu’il leur fallait », a-t-il expliqué. Finalement nommé deux ans plus tard, l’Italien avait marqué l’histoire du club en remportant trois titres consécutifs de champion d’Italie et deux Supercoupes nationales. Sa dernière saison s’était notamment achevée avec un record de 102 points en Serie A, avant son départ en juillet 2014.