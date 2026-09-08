Ligue des Champions : le Betis renverse Lille dans un match fou, Manchester City dompte Porto, Dortmund s’offre Villarreal

Ce mardi, la Ligue des Champions a repris ses droits pour l’édition 2026/2027. On a eu le droit à 18h45 aux succès d’Aston Villa et de l’AEK Athènes respectivement contre le FC Bruges (3-2) et le LASK (1-0). Pour terminer la soirée en beauté, on a eu le droit au match d’un club français puisque Lille recevait le Real Betis Balompié dans son enceinte du Stade Pierre-Mauroy. Un match rapidement animé puisque Rodrigo Riquelme bien servi par Isco frappait immédiatement sans trouver le cadre (2e). Malmené, Lille subissait le jeu des Andalous dans un premier temps avant de doucement sortir de son camp. Trouvé côté droit, Tiago Santos servait Ethan Mbappé qui retrait dans la surface, crochetait Facundo Bernal Cruz et centrait vers le second poteau où Ayase Ueda s’imposait pour conclure de la tête (1-0, 12e). Une réalisation qui coupait totalement les Andalous dans leur élan et permettait au LOSC de prendre le contrôle des opérations. Cependant, alors que le rythme retombait et que Lille maîtrisait son sujet, le Real Betis Balompié en profitait pour revenir.

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Sur un centre de Pablo Fornals côté droit, Marc Bartra surgissait entre Benjamin André et Alexsandro Ribeiro pour conclure d’un coup de casque rageur et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 33e). Mais Lille n’abdiquait pas et sur corner, Gaëtan Perrin centrait vers le second poteau et Alexsandro Ribeiro se détendait plus haut que tout le monde pour dévier de la tête vers la droite du but (2-1, 36e). Un joli but qui redonnait l’avantage au LOSC. Les Sévillans pensaient égaliser de nouveau suite à un déboulé côté gauche d’Isco suivi d’un centre. Troy Parrott surgissait devant le but, mais manquait totalement sa frappe (40e). En seconde période, le Real Betis Balompié revenait finalement très vite. Côté gauche, Isco enroulait un centre sur coup franc devant le but. Lancé, Marc Bartra déviait de la tête vers la droite du but avec succès (2-2, 49e). Les ennuis se multiplient pour Lille puisque le Real Betis Balompié allait passer devant. Plein axe, Rodrigo Riquelme trouvait Troy Parrott qui se jouait de Nathan Ngoy avant de tromper Berke Özer (3-2, 53e). Pire, Ethan Mbappé était expulsé juste derrière pour un coup de coude sur Nathan (56e). De gros coups sur la tête de Lille qui sombrait mentalement. Le Real Betis Balompié gérait par la suite les débats, bien aidé par sa supériorité numérique. Olivier Giroud obtenait deux occasions en fin de match (80e et 83e) mais ne parvenait pas à égaliser. Entame frustrante pour Lille qui s’incline 3-2 contre le Real Betis Balompié malgré un premier acte emballant.

Manchester City assure, Dortmund remercie Guirassy

En déplacement sur la pelouse du FC Porto, Manchester City allait rencontrer un gros morceau. Le champion en titre du Portugal démarrait fort et Gabri Veiga laisser passer un premier frisson dans la défense anglaise (10e). Manchester City avait du mal à apporter de la folie et il fallait attendre enfin un centre de Phil Foden vers la surface pour voir le danger arriver. Erling Haaland voyait son coup de tête être repoussé par Diogo Costa d’une belle parade (21e). Remuant, Phil Foden combinait ensuite avec Rayan Cherki et prenait sa chance devant la surface portugaise, mais Diogo Costa était encore impeccable (29e). Porto reculait, mais tentait de répondre en contre dans un match où le score était de 0-0 à la pause. Ce n’était que partie remise puisque les Anglais allaient faire parler la poudre. Sur la gauche de la surface, Rayan Cherki servait en retrait Enzo Fernandez qui centrait au second poteau. Erling Haaland parvenait à loger sa tête sur la gauche du but (1-0, 47e). Désormais mené, Porto devait montrer plus. Alan Varela amenait le danger d’une frappe lointaine, mais n’accrochait pas le cadre de Gianluigi Donnarumma (57e). Le portier italien se faisait peur en étant contré par William Gomes sur un dégagement mais s’en sortait de justesse (66e). Finalement, Erling Haaland a vu double en fin de match pour faciliter le succès des Mancuniens (2-0, 90e +1). Avec cette victoire 2-0, Manchester City ne manque pas son début de campagne et prend la tête du classement.

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Enfin, le dernier match de la soirée nous offrait un duel intéressant entre le Borussia Dortmund et Villarreal. A domicile, les Allemands obtenaient la première possibilité et Marcel Sabitzer tombait sur Peter Gulacsi (5e). Dortmund prenait le contrôle du jeu, mais manquait de justesse dans les dernières passes dans un match assez fermé. Avant la pause, cela s’emballait avec une frappe puissante de Tajon Buchanan vers la lucarne droite de Gregor Kobel, mais le Suisse s’interposait (41e). Puis Serhou Guirassy répondait pour les Allemands, mais Peter Gulacsi veillait (45e +1). À noter la sortie précoce de Konstantinos Karetsas sur blessure (27e). Après la pause, Dortmund insistait et Villarreal reculait. Ethan Nwaneri tentait une frappe plein axe qui heurtait le poteau droit (51e). Puis, côté gauche, Maximilian Beier déboulait et centrait devant le but. Peter Gulacsi déviait sur Renato Veiga qui marquait contre son camp (1-0, 53e). Villarreal était dos au mur et poussait pour revenir. Tanitoluwa Oluwaseyi (58e), Nicolas Pépé (62e), Georges Mikautadze (64e) et Santi Comesana (65e) prenaient leur chance. Finalement, Villarreal allait faire craquer son adversaire sur corner. Côté gauche, Georges Mikautadze centrait vers le premier poteau où Santiago Mourino allait conclure (1-1, 66e). Les Espagnols semblaient prendre le dessus, mais Dortmund allait reprendre l’avantage. Bien servi dans la surface, Fabio Silva redonnait devant le but pour Serhou Guirassy qui déviait au fond des filets (2-1, 80e). Le Guinéen allait ensuite provoquer un penalty et le transformer pour s’offrir un doublé (3-1, 85e). Homme du match, l’ancien Rennais marquait ensuite contre son camp sur un cafouillage (3-2, 90e+3). Avec sa victoire 3-2, le Borussia Dortmund se fait peur mais ne manque pas ses débuts.

Les matches de la soirée