Coupe du Monde 2026 : la liste du Sénégal avec le retour de Sadio Mané !

Finaliste de la dernière CAN, le Sénégal se tourne désormais vers la Coupe du Monde. Depuis quelques années maintenant, les Lions de la Teranga s’imposent comme un géant du continent africain et il faut désormais confirmer lors d’un Mondial. En 2022, les hommes d’Aliou Cissé à l’époque, étaient sortis face à l’Angleterre après une large défaite (3-0) en 8es de finale. Cette année, ils auront à cœur de faire mieux. Mais avant de penser à la phase à élimination directe, ils devront d’abord sortir d’un groupe très relevé avec l’équipe de France, la Norvège et l’Irak.

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Ce jeudi, le sélectionneur Pape Thiaw a enfin dévoilé sa liste des joueurs qui auront la chance de voyager cet été en direction des États-Unis, du Mexique et du Canada pour disputer la plus grande compétition du football. Avec le futur départ de Sadio Mané, le coach sénégalais de 45 ans s’était activé pour reconstruire un peu l’attaque sénégalaise lors de la dernière trêve internationale du mois de mars.

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Une liste complète avec une petite surprise

Mais logiquement, au moment d’annoncer sa liste ce jeudi, le sélectionneur sénégalais a évidemment décidé d’appeler Sadio Mané. L’attaquant d’Al-Nassr qui avait déclaré après la CAN qu’il décidait de partir sur une bonne note va désormais disputer son dernier Mondial. Dans le secteur offensif, on retrouve notamment Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea), Ibrahim Mbaye (PSG) ou encore Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Come) et Ismaila Sarr (Crystal Palace). Après son retour en forme avec Lorient, Bamba Dieng fait aussi son retour dans la liste du Sénégal et disputera donc la Coupe du Monde cet été. On retrouve également la surprise de la liste le tout jeune Bara Sapoko Ndiaye qui vient de faire quelques entrées avec l’équipe première du Bayern Munich (4 matches en pro).

Pour le reste, les suiveurs du foot français ne seront pas dépaysés puisqu’on retrouve énormément de visages connus de la Ligue 1 comme Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf, Lamine Camara, Pape Gueye ou encore Habib Diarra et Moustapha Mbow. Une liste très solide de la part du Sénégal qui aura à coeur de déjouer les pronostics. A noter que le Sénégal a dévoilé une liste de 28 joueurs. Comme l’a confirmé en suite Pape Thiaw, deux joueurs vont quitter le groupe à l’issue du rassemblement et de la préparation. Certains vont donc devoir faire leurs preuves.

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La liste du Sénégal :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)

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Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)