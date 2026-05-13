PSG : le message de Nasser Al-Khelaïfi après le 14e titre parisien

Dans des propos relayés par le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage à son équipe après cette belle saison et ce 14e titre de champion de France remporté après une ultime victoire face aux dauphins lensois à Félix Bollaert. Mais à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, le président du PSG veut aussi que ses troupes restent concentrées.

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«Nous sommes très fiers de ce 14e titre de champion de France, un cinquième titre consécutif et une première dans l’histoire du Club. Félicitations aux joueurs, à Luis Enrique, à Luis Campos et à l’ensemble du staff pour leur travail exceptionnel. Ce succès est le fruit d’un formidable travail d’équipe de la part de tous les membres du Club, ainsi que de la force de notre centre de formation, avec notamment les débuts professionnels de six jeunes joueurs. Au Paris Saint-Germain, la véritable star, c’est l’équipe, soutenue par nos fantastiques supporters partout où nous allons. Nous nous concentrons désormais pleinement sur notre prochain défi à Budapest, avec beaucoup de travail à accomplir pour continuer à écrire notre histoire ensemble», a déclaré le dirigeant qatari. La belle histoire du PSG continue de s’écrire.