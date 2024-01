Jean-Michel Aulas va être décoré par Emmanuel Macron et en présence de Textor

Voilà maintenant un an que Jean-Michel Aulas, président historique de l’OL, a vendu ses parts à John Textor et son entreprise Eagle Football. Retiré de ses fonctions à l’OL depuis juin dernier, le Lyonnais est désormais vice-président de la FFF. Le 19 février prochain, il va recevoir une décoration de la part d’Emmanuel Macron. Le Président de la République va lui délivrer la distinction de commandeur dans l’ordre national du Mérite à l’occasion d’une réception au palais de l’Élysée. Déjà officier de l’ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur, Jean-Michel Aulas va être récompensé pour son esprit d’initiative, son action pour aller de l’avant dans les domaines de l’industrie comme du sport. Durant cette cérémonie seront présentes une centaine de personnalités, dont une assez surprenante.

Comme nous l’indique le Progrès, John Textor, le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, devrait être présent à l’Élysée. Les deux hommes, qui ont au départ entretenu une relation houleuse, sont désormais en bons termes. Les deux hommes d’affaires avaient, en décembre dernier, réglé certains différends financiers. Aujourd’hui, ils sont en négociation pour le rachat de la LDLC Arena que John Textor souhaite vendre.