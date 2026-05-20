Ligue 1
PSG : Ousmane Dembélé juge Arsenal
@Maxppp
Dans un entretien accordé à Canal+ à l’occasion du média day du PSG ouvert à la presse, Ousmane Dembélé s’est confié sur la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Et l’attaquant parisien se méfie évidemment des Gunners qu’il juge très complet et difficile à manœuvrer.
La suite après cette publicité
«C’est une équipe difficile à jouer, c’est une équipe qui a terminé premier en Ligue des champions, qui vient d’être Champion d’Angleterre, qui est solide et travaille bien défensivement et offensivement donc ça va être une belle bataille je pense.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer