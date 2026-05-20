PSG : Ousmane Dembélé juge Arsenal

Dans un entretien accordé à Canal+ à l’occasion du média day du PSG ouvert à la presse, Ousmane Dembélé s’est confié sur la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Et l’attaquant parisien se méfie évidemment des Gunners qu’il juge très complet et difficile à manœuvrer.

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«C’est une équipe difficile à jouer, c’est une équipe qui a terminé premier en Ligue des champions, qui vient d’être Champion d’Angleterre, qui est solide et travaille bien défensivement et offensivement donc ça va être une belle bataille je pense.»