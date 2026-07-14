Les premières images de Mason Greenwood avec le maillot de Fenerbahçe

Après deux ans passés à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a plié bagage pour rallier la Turquie. Comme nous vous l’indiquons hier, Fenerbahçe et l’OM ont bouclé le transfert de l’Anglais en échange de 40 M€ plus 2 M€ de bonus.

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En attendant l’officialisation de l’affaire, le média Aspor vient de dévoiler les premières images du futur ex-Olympien portant la tunique stamlbouliote. Pour rappel, Greenwood va signer un contrat de quatre ans avec le Fener.