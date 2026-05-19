Ligue Europa : 30 ans après, Unai Emery et Aston Villa sont à un pas d’un sacre historique

C’est maintenant ou jamais pour les Villans. À la veille de la finale de Ligue Europa face à Fribourg, Aston Villa s’avance avec une double ambition claire : décrocher un premier sacre dans la compétition et mettre fin à une disette de trophées qui remonte à 1996… Un rendez-vous majeur pour un club en pleine renaissance. Au cœur de cette dynamique, Unai Emery incarne plus que jamais l’atout principal des Villans. Déjà quadruple vainqueur de la C3, trois fois avec le FC Séville (2014, 2015, 2016) et une fois avec Villarreal (2021), l’entraîneur espagnol, qualifié pour sa sixième finale, peut entrer encore un peu plus dans l’histoire en devenant le premier à remporter cinq fois la compétition. « Bien sûr, les équipes allemandes sont très difficiles à battre… maintenant, il faut se concentrer sur la finale », a-t-il rappelé avec prudence après la grosse victoire face à Liverpool (4-2) en Premier League, fidèle à son exigence et à son approche rigoureuse. Surnommé « Monsieur Ligue Europa » en Espagne, Emery s’appuie sur une expérience unique pour guider un groupe qui découvre, pour beaucoup, ce niveau d’exigence.

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Cette qualification, obtenue avec autorité contre Nottingham Forest (défaite 0-1 à l’aller, victoire 4-0 au retour), a encore illustré toute l’étendue de son savoir-faire. Préparation minutieuse, lecture parfaite des temps faibles et forts, ajustements tactiques décisifs, à l’image du repositionnement inattendu de Victor Lindelöf au milieu de terrain, ont fait basculer la confrontation. Dans le jeu, Aston Villa a affiché une maîtrise collective remarquable, alternant pressing coordonné, transitions rapides et occupation intelligente des espaces : un football qui ressemble à celui de Luis Enrique au PSG. Une signature tactique claire, devenue la marque de fabrique d’Emery sur la scène européenne. Il aura à cœur de réaliser la même performance ce mercredi, sur la pelouse du Beşiktaş Park d’Istanbul, en Turquie.

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La méthode Unai Emery paye enfin à Villa

En parallèle, la saison de Premier League confirme également la montée en puissance du club. Longtemps engagé dans la course au titre à l’automne, Aston Villa a impressionné par sa capacité à rivaliser avec les cadors, enchaînant des victoires de référence contre Manchester City, Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United, notamment lors d’un mois de décembre 2025 particulièrement marquant. Si le rythme imposé par Arsenal, puis le retour en forme de Manchester City, ont logiquement freiné ses ambitions de sacre, le club a su rester constant pour sécuriser une quatrième place quasiment acquise. En février dernier, après une triste défaite face au relégable Wolverhampton (2-0), Unai Emery avait effectivement avoué avoir pensé au titre : « certains supporters, peut-être même moi, rêvions de gagner la Premier League. Aujourd’hui, notre objectif est de sécuriser une place dans le top cinq et la Ligue des Champions ». C’est désormais chose faite, une performance majeure pour le club basé à Birmingham. En clair, l’ancien entraîneur du PSG a complètement métamorphosé son équipe depuis son arrivée en 2022.

Porté par des cadres solides et expérimentés comme Emiliano Martínez, leader dans le vestiaire, Lucas Digne, précieux dans son couloir, ou encore Ollie Watkins, redevenue l’arme fatale des Villans, Aston Villa avance avec une identité claire et une grande cohésion collective. En cas de victoire en finale contre Fribourg, les Villains remporteraient leur premier trophée majeur depuis près de 30 ans, tout en validant définitivement leur retour au premier plan en Europe. Pour Unai Emery, ce serait une nouvelle consécration, confirmant un peu plus son statut de référence absolue dans cette compétition. Mais au-delà du palmarès, ce succès viendrait surtout récompenser un travail de fond entamé depuis plusieurs saisons, basé sur la rigueur. Aston Villa n’est plus qu’à un match d’écrire son histoire.