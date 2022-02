Ligue 1 : l'OL déroule face à Nice et se rapproche du podium

Après être passé totalement à côté de son match le week-end dernier face à Monaco, l'OL recevait un Nice en grande forme et qui venait de corriger l'OM en quarts de finale de Coupe de France (4-1). Pour cette rencontre, Peter Bosz, qui avait décidé de se passer de Boateng, alignait ses deux recrues Ndombélé et Faivre et pouvait compter sur le retour de Toko Ekambi dans le onze de départ. Les Niçois, eux, se présentaient avec quasiment le même onze que quelques jours plus tôt face à Marseille. Et le début de match basculait en faveur des Lyonnais après une main de Justin Kluivert (2e). Moussa Dembélé ratait son penalty, mais Paqueta suivait et ouvrait le score. Le VAR donnait le penalty à retirer pour une position avancée du Brésilien. Et cette fois-ci, Dembélé transformait (1-0, 8e). Cette ouverture du score lançait parfaitement l'OL qui se montrait le plus dangereux dans cette première période. Thiago Mendes ne passait d'ailleurs pas loin du but du break peu avant la pause, mais Gouiri sauvait le ballon sur sa ligne. Les Niçois, impuissants, n'avaient pas tiré au but une seule fois dans le premier acte.

Au retour des vestiaires, les hommes de Peter Bosz redémarraient sur le même rythme et parvenaient très vite à trouver le chemin des filets. Après un bon travail de Romain Faivre, Tanguy Ndombélé centrait fort au sol au second poteau pour Karl Toko Ekambi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 52e). Un but qui confortait encore un peu plus une équipe lyonnaise en pleine confiance à l'image d'un Paqueta qui multipliait les gestes techniques de grande classe. Amine Gouiri, très attendu dans ce match, se montrait discret et était même remplacé à l'heure de jeu par Brahimi. Impuissant, Christophe Galtier décidait de faire aussi rentrer trois autres joueurs pour bousculer l'OL et casser la dynamique du match. Mais cela n'a rien changé et les Lyonnais auraient même pu marquer d'autres buts avec un peu plus de précision dans le dernier geste. Avec ce succès, l'OL se rassure et se rapproche surtout du podium. Les Lyonnais reviennent à seulement 5 points de la troisième place occupée par... Nice.