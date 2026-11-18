Affaibli dans son secteur défensif par de nombreuses blessures, le FC Barcelone s’active en coulisses en vue du mercato hivernal. Comme le rapporte le quotidien sportif AS, la direction menée par Deco est partie à la chasse d’un défenseur capable de solidifier l’arrière-garde dès le mois de janvier, une option confirmée à demi-mot par l’entraîneur Hansi Flick. En tête de liste figure notamment le profil idéal de Josko Gvardiol : jeune défenseur central gaucher de 24 ans capable de dépanner à gauche sur lequel les Blaugranas se sont renseignés auprès de Manchester City, ainsi que celui du joueur du Bayern, Jonathan Tah. Toutefois, ces deux pistes de premier plan s’annoncent quasi impossibles à boucler cet hiver, même sous la forme d’un prêt.

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Cette quête d’un renfort défensif immédiatement opérationnel se heurte aujourd’hui à la réalité économique du club catalan. Toujours freiné par les règles du fair-play financier, le Barça ne dispose que d’une marge de manœuvre infime et devra impérativement enregistrer des départs, à l’image d’un éventuel transfert d’Alejandro Baldé, avant d’espérer pouvoir enregistrer une recrue. Affaire à suivre…