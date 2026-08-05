Matthias Jaissle est le nouvel entraîneur de Newcastle

Sa nomination était attendue après le départ d’Eddie Howe. Matthias Jaissle (38 ans) devient le nouvel entraîneur de Newcastle, qui a déboursé 12 M€ pour racheter la fin de contrat du technicien à Al-Ahli.

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We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

Il sera l’une des attractions de la Premier League cette saison, lui qui a remporté les deux dernières Ligues des Champions asiatiques. Il débarque néanmoins dans un contexte compliqué au sein des Magpies.