Menu Rechercher
Commenter
Officiel Premier League

Matthias Jaissle est le nouvel entraîneur de Newcastle

Par Maxime Barbaud
1 min.
Matthias Jaissle @Maxppp

Sa nomination était attendue après le départ d’Eddie Howe. Matthias Jaissle (38 ans) devient le nouvel entraîneur de Newcastle, qui a déboursé 12 M€ pour racheter la fin de contrat du technicien à Al-Ahli.

La suite après cette publicité

Il sera l’une des attractions de la Premier League cette saison, lui qui a remporté les deux dernières Ligues des Champions asiatiques. Il débarque néanmoins dans un contexte compliqué au sein des Magpies.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Matthias Jaissle

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Matthias Jaissle Matthias Jaissle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier