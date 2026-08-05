Premier League
Matthias Jaissle est le nouvel entraîneur de Newcastle
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@Maxppp
Sa nomination était attendue après le départ d’Eddie Howe. Matthias Jaissle (38 ans) devient le nouvel entraîneur de Newcastle, qui a déboursé 12 M€ pour racheter la fin de contrat du technicien à Al-Ahli.
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We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️— Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026
Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X
Il sera l’une des attractions de la Premier League cette saison, lui qui a remporté les deux dernières Ligues des Champions asiatiques. Il débarque néanmoins dans un contexte compliqué au sein des Magpies.
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