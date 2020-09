Fulham prolonge Scott Parker sur son banc

Il avait pris les rênes de Fulham lors du limogeage de Claudio Ranieri, en février 2019. Si les Cottagers n'avaient pu éviter la relégation, Scott Parker est parvenu dès la saison suivante à faire remonter le club de Londres en Premier League, lors d'une finale d'accession remportée à Wembley, face à Brentford ! Pour cela, Scott Parker, 39 ans, a été prolongé sur le banc de Craven Cottage jusqu'à l'été 2023.

«Je suis satisfait du travail acharné que nous avons tous accompli dans les coulisses qui nous a permis d'atteindre notre objectif de promotion en Premier League le mois dernier. Cela a été un effort énorme impliquant de nombreuses personnes et s'est poursuivi dans nos préparatifs pour la nouvelle saison,» a déclaré le coach, qui avait mis fin à sa carrière de joueur chez les Cottagers, en 2017 et reste sur un bilan de 29 victoires, 12 nuls et 21 défaites en 62 matches sur le banc des Londoniens.