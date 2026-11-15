Coupe de France : les résultats complets du 7e tour

Le 7e tour de la Coupe de France a déjà réservé quelques premières surprises, alors que les équipes de Ligue 2 faisaient leur apparition dans cette 110e édition de la Coupe nationale. Si plusieurs formations ont décroché leur qualification pour le tour suivant, d’autres ont pris la porte. Parmi les principales surprises, les éliminations de Dijon, Boulogne-sur-Mer, Rodez, Dunkerque, Guingamp et Metz ont notamment marqué ce week-end de Coupe.

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Grenoble a ouvert le bal dès jeudi en s’imposant sur la pelouse de Chambéry (2-0), pensionnaire de Régional 1. Le lendemain, Reims a aussi assuré l’essentiel en dominant Tourcoing (1-0). Samedi, Montpellier n’a laissé aucune chance à Balagne (5-0), tandis que Clermont a signé un gros succès contre Fontenay-le-Comte (5-0). De leur côté, Sochaux et Annecy ont dû patienter jusqu’aux tirs au but pour accéder au 8e tour. Nancy a également dû patienter au-delà des 90 minutes pour se qualifier. Pau, Laval, le Red Star, Saint-Étienne et Nantes ont aussi validé leur qualification. Les Canaris ont par ailleurs signé le carton de ce week-end en battant le Stade Castelbourgeois (1-9).

Plusieurs équipes de Ligue 2 déjà dehors

En revanche, plusieurs formations de L2 ont déjà pris la porte. Dijon a été le premier à tomber, battu par Orléans, pensionnaire de Ligue 3 (1-2). Rodez a ensuite subi la loi de Versailles au terme d’une rencontre spectaculaire (2-3), tandis que Guingamp a été éliminé par Lannion, club de National 2, après une séance de tirs au but (0-0, 3-4 t.a.b.).

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Dunkerque a été lourdement battu par QRM (0-3), alors que Boulogne-sur-Mer s’est incliné face à Saint-Ouen-l’Aumône (0-1). Enfin, Metz a été surpris par Saint-Dié Kellermann, pensionnaire de Régional 1 (0-1).

Les résultats complets de ce 7e tour :

Club Franciscain (Martinique) 4-0 Aiglon Le Lamentin (Martinique)

Chambéry (R1) 0-2 Grenoble (L2)

La Neuvillette-Jamin (R1) 2-2 (0-3, t.a.b.) Valenciennes (L3)

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) 1-3 La Roche-sur-Yon (L3)

Dijon (L2) 1-2 Orléans (L3)

Tourcoing (R1) 0-1 Reims (L2)

Versailles (L3) 3-2 Rodez (L2)

Le Puy-en-Velay (L3) 4-0 Diables Noirs Combani (Mayotte)

Balagne (N2) 0-5 Montpellier (L2)

Boulay (R1) 2-2 (3-5 t.a.b.) Sochaux (L2)

Rhône-Crussol Foot 07 (R2) 0-3 Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël (N1)

Chalon-sur-Saône (N2) 0-3 Hauts Lyonnais (N1)

Fontenay-le-Comte (N2) 0-5 Clermont (L2)

Choisy-au-Bac (R2) 0-2 Caen (L3)

Croix Iris (N2) 1-2 Thaon (N2)

Tinténiac Saint-Domineuc (R1) 1-5 Concarneau (L3)

Pont-de-Chéruy (R2) 1-5 Bourg-en-Bresse (L3)

Firminy (R1) 1-1 (3-5 t.a.b.) Annecy (L2)

Le Poiré-sur-Vie (N1) 2-1 Vertou (N2)

Saint-Sébastien-sur-Loire (R1) 0-2 La Baule-le Pouliguen (R1)

Koetzingue (R1) 1-3 Biesheim (N1)

Le Grau du Roi (R1) 2-4 Riviera FC (N2)

Béthune (R1) 3-3 (3-4 t.a.b.) Nancy (L2)

Vesoul (N2) 2-2 (3-5 t.a.b.) Fleury (L3)

FCOSK 06 (R1) 1-2 Oberlauterbach (R2)

Racing Besançon (N2) 4-1 APM Metz (N2)

Amnéville (R1) 0-1 Sundhoffen (R1)

Vitré (N2) 1-2 Milizac (N2)

Saint-Brieuc COBSP (R1) 0-0 (3-4 t.a.b.) Rouen (L3)

Pontivy (N1) 2-2 (2-3 t.a.b.) Tour d’Auvergne de Rennes (N2)

Cournon (R2) 2-2 (1-4 t.a.b.) Chassieu Décines (R1)

Lyon La Duchère (N1) 1-4 Feurs (N2)

Paray-le-Monial (R2) 0-3 Villefranche Beaujolais (L3)

Châteaubriant (N1) 5-0 Hoizon Patho (Nouvelle-Calédonie)

Cestas (N2) 0-1 Bayonne (N1)

ASPTT Dijon (N2) 0-2 Selongey (N2)

Contres (R2) 0-4 Linas-Montlhéry (N2)

Saint-Omer (R1) 2-2 (5-4 t.a.b.) Vire (N2)

Le Touquet (R1) 2-3 Avranches (N1)

ASPTT Caen (N2) 2-3 Chambly (N1)

Dunkerque (L2) 0-3 QRM (L3)

Saint-Ouen-l’Aumône (N2) 1-0 Boulogne-sur-Mer (L2)

Balma (R1) 1-1 (0-3 t.a.b.) Castanet (N2)

Chauny (R3) 0-2 Pays du Valois (N1)

Lannion (N2) 0-0 (4-3 t.a.b.) Guingamp (L2)

Buxerolles (R1) 0-7 Sablé (N2)

CPB Rennes Bréquigny (R1) 0-1 Montluçon (R1)

Bressuire (R1) 3-1 Challans (N2)

Saint-André-Saint-Macaire (R2) 0-2 Neuillaubiers (R1)

Stade Bordelais (R1) 1-1 (5-4 t.a.b.) Mazères (R1)

Brive (R1) 0-3 Angoulême (N1)

FC Lourdes (R1) 0-4 Pau (L2)

Boulazac (R1) 3-3 (1-3 t.a.b.) Anglet Genêts (N2)

Mende (R2) 1-0 Crest Aouste (R1)

Saint-Laurent-de-Satanque (R2) 2-2 (3-4 t.a.b.) Puissalicon-Magalas (R3)

Cambrai (R3) 0-3 Amiens (L3)

Tefana (Polynésie) 1-2 Thionville Lusitanos (L3)

Saint-Martin-lez-Tatinghem (R3) 1-2 Racing CF (N1)

Nesle (R3) 1-4 Furiani Agliani (N1)

Charleville Prix (N2) 2-0 Marcq-en-Barœul (R1)

Violaines (Dep. 2) 0-1 Vermelles (R3)

Vandœuvre (R2) 0-3 Épinal (N1)

Montigny-lès-Metz (R3) 0-5 Pontarlier (N2)

Saint-Dié Kellermann (R1) 1-0 Metz (L2)

AS Talange (R2) 2-0 Baume-les-Dames (R2)

ESAP Metz Borny (R3) 0-1 Reipertswiller (R1)

Stade Pontivyen (R1) 0-0 (8-7 t.a.b.) Plabennec (R1)

Saint-Renan (R1) 1-2 Laval (L2)

ES De Veauche (R3) 1-3 Saint-Paul-en-Jarez (R3)

Riomois (R2) 0-4 Limonest (N1)

Stade Castelbourgeois (R1) 1-9 FC Nantes (L2)

Rochefort (R2) 2-2 (5-3 t.a.b.) Juventus Papus (R2)

RC Chambéry (R2) 2-2 (4-3 t.a.b.) Niort Saint-Florent (R2)

FC 2 Rivers (R1) 2-1 Trélissac (N2)

US Marseille Endoume (R1) 2-1 Toulon (N1)

Seyssinet (R1) 0-2 Nîmes Olympique (N1)

Senlis (R2) 0-2 Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N1)

Chatou (R1) 0-0 (4-5 t.a.b.) Les Ulis (R1)

Massay (R3) 2-2 4-3 (t.a.b.) Montlouis (N1)

Tremblay (R2) 2-0 Maisons-Alfort (R3)

Paris 13 Atletico (L3) 0-2 Red Star (L2)

Sedan (R1) 2-0 Bourges FC (N1)

Yerrres-Crosne (R2) 2-2 (4-3 t.a.b.) Cosne-sur-Loire (R1)

Montreuil-sur-Mer (R2) 0-2 Loon-Plage (R1)

Verson (R3) 1-5 RC Calais (R1)

Perros-Guirrec Louannec (R3) 0-3 Vannes (N2)

Sotteville (R1) 0-0 (qualification de Sotteville aux tirs au but) Fécamp (R2)

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Rumillly Vallières (N1) 1-2 Saint-Étienne (L2)

Montpellier Atlas Paillade (N2) 0-2 Cannes (L3)

SC Baie-Mahault (Guadeloupe) 0-1 Siroco Les Abymes (Guadeloupe)

Olympique de Cayenne (Guyane) 1-3 Étoile Matoury (Guyane)

Saint-Paul (Réunion) 1-2 Tamponnaise (Réunion)