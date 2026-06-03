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EdF : Didier Deschamps regrette encore la blessure d’Hugo Ekitiké

Par Aurélien Macedo
1 min.
Hugo Ekitike avec les Bleus @Maxppp

Attaquant de Liverpool, Hugo Ekitiké (23 ans) a livré une belle saison avec 17 buts et 6 passes décisives en 45 matches mais ne sera pas de la Coupe du Monde 2026. La faute à une rupture du tendon d’Achille contre le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions qui l’écarte des terrains jusqu’à la fin d’année 2026 minimum. Un vrai coup dur pour lui qui avait su se frayer un chemin dans le groupe tricolore (8 capes, 2 buts) mais aussi pour les Bleus. En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps a déploré sa perte.

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«La blessure et l’absence d’Hugo sont très douloureuses pour lui et constituent une perte pour nous. Il s’était parfaitement intégré à l’équipe, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et tout le groupe le soutient. Par son profil et son style de jeu, Ekitiké apportait une option supplémentaire importante grâce à sa mobilité, sa présence dans le jeu et sa capacité à créer des espaces à grande vitesse. Mais d’autres sélections doivent également se passer de joueurs majeurs. Les blessures sont le cauchemar de tous les sélectionneurs», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
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