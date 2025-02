Joseph Oughourlian et John Textor absents du collège de Ligue 1 ce jeudi

La crise des droits TV de la Ligue 1 continue de battre son plein, mais a laissé entrevoir une issue positive ce jeudi matin. La LFP a annoncé avoir trouvé un accord avec DAZN pour le versement de l’échéance de février, jusqu’ici à moitié payée par la plateforme britannique. Mais alors que le collège du championnat de France doit se réunir ce jeudi 27 janvier, il semble qu’il y ait toujours des mécontents.

La suite après cette publicité

D’après les informations de RMC Sport, deux présidents manquent à l’appel : Joseph Oughourlian et John Textor. Les entités qu’ils représentent, à savoir le RC Lens et l’OL, seront tout de même présentes, puisque Pierre Dreossi et Laurent Prudhomme se déplaceront à leur place. Alors que le point soulevé par DAZN pour ne pas régler la note était le manque de lutte contre le piratage, une source a confié qu’il s’agissait d’un axe sur lequel allait travailler la LFP : « On arrête les bêtises, on se met autour d’une table avec le médiateur. En parallèle, les politiques s’activent pour donner davantage d’outils sur le piratage. » Reste désormais à voir ce qui sortira de cette réunion, alors que la prochaine échéance de paiement du diffuseur principal de la Ligue 1 est programmée dans trois mois.