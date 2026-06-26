Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Alors que l’Allemagne a manqué son duel face à l’Équateur tout comme les USA face à la Turquie hier soir, la troisième journée de la phase de poules va se poursuivre ce vendredi soir, avec le retour des Bleus, dans le groupe I. L’équipe de France de Kylian Mbappé est première au tableau et va défier la Norvège, emmenée par son buteur Erling Haaland. De son côté, le Sénégal doit impérativement l’emporter face à l’Irak.

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Puis, dans la nuit de vendredi à samedi, les sélections présentes dans les groupes G et H se mettront en action. Le Cap-Vert va affronter l’Arabie saoduite alors qu’un seul petit point sépare les deux nations. Dans le même temps, l’Uruguay tentera de faire chavirer l’Espagne de Luis de la Fuente, première de sa poule. Plus tard dans la nuit, l’Égypte et l’Iran s’opposeront, tout comme la Nouvelle-Zélande et la Belgique.

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Vendredi 26 juin :

-à 21h (heure française) - Groupe I : Sénégal - Irak (beIN SPORTS 2)

-à 21h (heure française) - Groupe I : Norvège - France (beIN SPORTS, M6)

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Samedi 27 juin :

-à 2h (heure française) - Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite (beIN SPORTS 2)

-à 2h (heure française) - Groupe H : Uruguay - Espagne (beIN SPORTS)

-à 5h (heure française) - Groupe G : Égypte - Iran (beIN SPORTS 2)

-à 5h (heure française) - Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique (beIN SPORTS)