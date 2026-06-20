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Coupe du Monde

Classement FIFA : le Maroc s’empare de la 5e place mondiale !

Par Allan Brevi
1 min.
Le Maroc à la Coupe du Monde @Maxppp
Écosse 0-1 Maroc
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Porté par son succès face à l’Écosse (1-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Maroc continue de s’installer parmi les grandes nations du football mondial. Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de grimper provisoirement à la 5e place du classement FIFA, avec un total de 1 769,98 points. Une performance qui confirme la dynamique actuelle de la sélection marocaine, désormais installée dans le haut du tableau mondial.

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Ce classement reste toutefois susceptible d’évoluer, le Maroc devançant actuellement plusieurs cadors comme le Portugal, les Pays-Bas ou encore le Brésil, en fonction des résultats à venir. En attendant, les leaders du classement mondial restent l’Argentine, suivie de la France, de l’Espagne et de l’Angleterre. Pour les Lions de l’Atlas, cette progression historique s’inscrit dans une montée en puissance globale, alors que l’équipe se projette déjà sur son dernier match de poules face à Haïti, avec la possibilité de consolider encore sa position.

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