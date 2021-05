Super League : l'UEFA s'apprête à sévir

L'UEFA va enfin sévir. Après le projet avorté de la Super League, l'instance européenne avait révélé qu'elle comptait sanctionner les clubs dissidents. Il semblerait que cette menace va être mise à exécution dans les prochains jours. L'UEFA avait octroyé aux gros calibres européens deux tickets supplémentaires dans sa nouvelle réforme de la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Ainsi, les cadors incapables de se qualifier directement pour la compétition via leurs championnats respectifs, pouvaient espérer y participer via cette règle à partir de 2024. Mais selon les informations de l'Equipe, l'UEFA va finalement abandonner cette option pour punir les douze clubs fondateurs du projet avorté de la Super League. Cette décision devrait être statuée lors du prochain comité exécutif de l'instance et être soutenue par l'ECA. En parallèle, l'UEFA n'exclut pas d'activer d'autres leviers pour sanctionner les douze mauvais élèves...