Manchester United : Edinson Cavani sait enfin où il veut jouer

La suite après cette publicité

FC Barcelone, Juventus, MLS, Brésil... Ces derniers temps, Edinson Cavani a été annoncé un peu partout. Il faut dire que le goleador uruguayen conserve une sacrée cote sur le marché malgré ses 34 ans. Si les sirènes - catalanes notamment - semblaient tenter l'ancien du PSG, il aurai finalement pris une décision tranchée pour son avenir.

Edinson Cavani voudrait tout simplement rester à Manchester United. C’est en tout cas ce qu’a affirmé dimanche Ralf Rangnick en conférence de presse. Le coach des Red Devils a expliqué que l’ancien buteur parisien lui a confié son intention de rester à Manchester jusqu'à la fin de la saison, et ce malgré les rumeurs qui envoi au FC Barcelone, l’Uruguayen dont le contrat en Angleterre se termine en juin prochain.

Rangnick confirme

« Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu'il devrait rester, mais il l'a fait en son nom propre, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison et donner le meilleur de lui-même.» explique le technicien allemand.

The Reds will be more flexible with our formation and system going forwards, says Ralf 💬📝#MUFC | #FACup — Manchester United (@ManUtd) January 9, 2022

Cavani a disputé onze matchs cette saison avec United pour seulement deux buts inscrits, et n'a jamais vraiment démenti les rumeurs concernant un potentiel départ cet hiver, sa discrétion dans les médias aidant à entretenir ce flou. Mais pas de doutes, maintenant que son entraîneur l'a confirmé : il est parti pour au moins six mois de plus à Old Trafford !