Chelsea : Frank Lampard va conseiller Mauricio Pochettino

Après Thomas Tuchel et Graham Potter, Chelsea est en quête de son nouvel homme fort. Et c’est Mauricio Pochettino, libre depuis son départ du PSG, qui est la priorité de Todd Boehly et des Blues. L’Argentin n’arrivera pas avant cet été. En attendant, c’est Frank Lampard qui assure l’intérim et tente de limiter la casse.

Le London Evening Standard révèle ce mardi que l’ancien joueur des Blues devenu entraîneur va même conseiller Pochettino. En effet, il est prévu que les deux hommes échangent au sujet de l’équipe et des joueurs une fois que la saison sera terminée afin que la transition se fasse en bonne intelligence.

