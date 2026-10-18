Crystal Palace : Pierre Sage a été «bombardé» d’insultes

L’ambiance a viré au toxique dans le parcage de Crystal Palace après la lourde défaite face à Brighton (5-0), ce dimanche, en Premier League. Selon le Daily Mail, Pierre Sage a été «bombardé» d’insultes par les supporters des Eagles, furieux après cette humiliation dans le derby. Tous les joueurs ont été hués au coup de sifflet final, à l’exception de Jefferson Lerma. En conférence de presse, l’ancien coach de Lyon et de Lens a affirmé : « J’ai beaucoup de travail à faire. Je n’ai pas créé les conditions pour que les joueurs démarrent bien. Le premier travail à faire, c’est sur moi. »

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La tension est également montée entre les joueurs et leurs fans. Chris Richards est parti furieux sans aller saluer le parcage, avant que Jørgen Strand Larsen ne parte à sa poursuite pour lui adresser quelques mots sévères et le ramener de force vers les supporters. De son côté, l’adjoint Paddy McCarthy est resté longuement sur place pour tenter d’apaiser les esprits, recevant un accueil plus favorable. Une scène révélatrice du climat pesant qui entoure désormais Pierre Sage, dont l’équipe vient de subir sa plus lourde défaite face à son rival depuis 1956.