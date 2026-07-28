L’OL dévoile son nouveau maillot third 26-27 !

Après avoir dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-2027, l’Olympique Lyonnais a présenté son troisième maillot. Cette nouvelle tunique rend hommage à l’identité culturelle de la ville, avec un design inspiré par la scène musicale lyonnaise et son énergie. Adidas a ainsi voulu créer un lien entre football, mouvement et patrimoine local à travers une pièce pensée aussi bien pour la performance que pour le style.

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Conçu avec la technologie Climacool, ce maillot doit permettre une meilleure évacuation de la transpiration afin d’offrir davantage de confort aux joueurs sur le terrain. Avec une coupe ajustée et un col au design classique revisité, cette tenue mélange les codes traditionnels du football avec une approche plus moderne, tout en restant un symbole de l’attachement entre l’OL et sa ville.

Le nouveau maillot third 2026-2027 de l’OL est bientôt disponible à la vente sur FOOT.FR.