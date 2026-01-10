Serie A : Côme a eu chaud contre Bologne, Udinese cale face à Pise

Côme a eu chaud. Après trois victoires consécutives qui lui ont permis de se rapprocher du haut du classement, la formation entraînée par Cesc Fàbregas a bien failli s’incliner à domicile lors de la réception de Bologne. D’abord buteur après le retour des vestiaires (49e, 0-1), Cambiaghi a laissé ses partenaires finir la rencontre à dix contre onze durant la dernière demi-heure. Cette supériorité numérique a profité aux Lariani et à l’entrant Baturina, auteur du but de l’égalisation dans le temps additionnel (90e+4, 1-1). Les Lombards cherchaient autre chose que ce nul 1-1 mais s’en contenteront face à ce scénario. Ils restent 6es, à quatre longueurs du podium tandis que les Rossoblù occupent la 8e place.

Toujours dans cette première partie de tableau, Udinese aurait pu profiter de la venue de Pise, lanterne rouge et à la recherche d’une première victoire depuis 9 matchs, pour dépasser Bologne. Ici non plus, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L’ancien milieu offensif de l’AC Ajaccio, Matteo Tramoni, a ouvert le score en faveur du relégable (13e, 0-1). Kabasele (19e, 1-1) et un penalty transformé par Davis (40e, 2-1) ont donné l’avantage au club du Frioul, qui doit finalement concéder le nul 2-2 après l’égalisation de Meister (67e).

Les résultats des matchs de 17h :

Come 1 - 1 Bologne : Baturina (90e+4) ; Cambiaghi (49e)

Udinese 2 - 2 Pise : Kabasele (19e), Davis (sp 40e) ; Tramoni (13e), Meister (67e)