Serie A : Côme a eu chaud contre Bologne, Udinese cale face à Pise

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cesc Fàbregas @Maxppp
terminé - 15:00 Côme 1 Bologne 1
terminé - 15:00 Udinese 2 Pise 2

Côme a eu chaud. Après trois victoires consécutives qui lui ont permis de se rapprocher du haut du classement, la formation entraînée par Cesc Fàbregas a bien failli s’incliner à domicile lors de la réception de Bologne. D’abord buteur après le retour des vestiaires (49e, 0-1), Cambiaghi a laissé ses partenaires finir la rencontre à dix contre onze durant la dernière demi-heure. Cette supériorité numérique a profité aux Lariani et à l’entrant Baturina, auteur du but de l’égalisation dans le temps additionnel (90e+4, 1-1). Les Lombards cherchaient autre chose que ce nul 1-1 mais s’en contenteront face à ce scénario. Ils restent 6es, à quatre longueurs du podium tandis que les Rossoblù occupent la 8e place.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 42 18 +25 14 0 4 40 15
2 Logo Milan Milan 39 18 +15 11 6 1 29 14
3 Logo Naples Naples 38 18 +13 12 2 4 28 15
4 Logo Rome Rome 37 20 +10 12 1 7 22 12
5 Logo Juventus Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16
6 Logo Côme Côme 34 19 +14 9 7 3 27 13
7 Logo Atalanta Atalanta 28 19 +4 7 7 5 23 19
Voir le classement complet

Toujours dans cette première partie de tableau, Udinese aurait pu profiter de la venue de Pise, lanterne rouge et à la recherche d’une première victoire depuis 9 matchs, pour dépasser Bologne. Ici non plus, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L’ancien milieu offensif de l’AC Ajaccio, Matteo Tramoni, a ouvert le score en faveur du relégable (13e, 0-1). Kabasele (19e, 1-1) et un penalty transformé par Davis (40e, 2-1) ont donné l’avantage au club du Frioul, qui doit finalement concéder le nul 2-2 après l’égalisation de Meister (67e).

Les résultats des matchs de 17h :

Come 1 - 1 Bologne : Baturina (90e+4) ; Cambiaghi (49e)

Udinese 2 - 2 Pise : Kabasele (19e), Davis (sp 40e) ; Tramoni (13e), Meister (67e)

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bologne Logo Bologne
Côme Logo Côme
Udinese Logo Udinese
Pise Logo Pise
