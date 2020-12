Manchester City - OM Streaming : comment regarder le match en direct

En octobre dernier, L’Olympique de Marseille était surclassée 3-0 à l’Orange Vélodrome par Manchester City. Les débuts des problèmes pour le club phocéen qui allait enchaîner deux défaites consécutives en Ligue des Champions avant de retrouver des couleurs face à l’Olympiakos. Pour le match retour à l’Etihad Stadium, les deux formations se retrouvent dans un tout autre contexte pour l’ultime rencontre du groupe C. Les Citizens sont qualifiés et assurés de terminer en tête du groupe. Pep Guardiola devrait donc faire un peu tourner son effectif. Mais il l’a avoué en conférence de presse, pas question de faire les touristes. Si Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus devraient être absents, Bernardo Silva et Aymeric Laporte seront présents de même qu’un trio offensif Ferran Torres-Raheem Sterling-Phil Foden qui ferait saliver bien des entraîneurs à commencer par André Villas-Boas.

AVB n’a pas cette pléiade de stars, mais pourra compter sur ses forces vives, Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet. Et pour le club phocéen, l’enjeu est important puisqu’il lui reste une infime chance de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour cela, il faudra faire au moins nul à Manchester et espérer que l’Olympiakos tombe face au FC Porto. Pas une mince affaire pour l’OM qui devra s’inspirer de la victoire lyonnaise à l’Etihad Stadium en septembre 2018.

Regarder le match de foot Manchester City-OM en streaming

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaîne Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition créée en 1956 avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant Manchester City à l’OM sur RMC Sport 1 et sur la Chaine Telefoot ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti sur le pré anglais pour cette rencontre alléchante sur le papier.

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce choc des titans de la dernière journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaîne de télévision qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-anglais ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming Manchester City-OM ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Manchester City vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par le peu expérimenté Halil Umut Meler. L'arbitre turc de 34 ans va arbitrer sa première rencontre de Ligue des Champions à Manchester. Un baptême du feu pour celui qui n’a dirigé que quelques rencontres de Ligue Europa ou de Youth League.

