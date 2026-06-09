Getafe va prolonger José Bordalas

Après un début de saison difficile frôlant la relégation, Getafe a opéré un redressement spectaculaire pour décrocher une qualification historique en Conférence Ligue, marquant son retour en Europe après sept ans d’absence. Ce succès, porté par les recrues hivernales et le travail de l’effectif, a transformé l’anxiété du club en une immense euphorie.

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Malgré de récentes tensions, le coach José Bordalás et ses dirigeants ont trouvé un terrain d’entente pour poursuivre leur collaboration lors de la saison prochaine comme l’a annoncé Marca. L’entraîneur espagnol s’apprête donc à diriger cet « EuroGeta », tout en planifiant un mercato estival qui s’annonce déjà complexe, notamment avec le départ probable de Mauro Arambarri vers River Plate.