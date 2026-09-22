Ferran Torres aimerait bien ramener un joueur du Barça au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été en provenance du FC Barcelone, Ferran Torres s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. L’attaquant espagnol a déjà inscrit sept buts en six matches sous les ordres de Luis Enrique, qu’il apprécie particulièrement. Invité de l’émission El Hormiguero, le joueur de 26 ans est revenu sur son changement de vie et a notamment évoqué ce qui lui avait le plus manqué en quittant la Catalogne.

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Et à l’écouter, un ancien coéquipier aurait clairement eu sa place à Paris. Ferran Torres a ainsi lâché avec le sourire : « le seul que je ne peux pas emmener avec moi, c’est Pedri. Il me manque énormément ». Les deux Espagnols sont très proches depuis leur passage au Barça et partagent d’ailleurs la même agence. Une déclaration qui en dit long sur leur relation, alors que Ferran doit désormais poursuivre son aventure parisienne sans son complice catalan.