CAN 2025, Sénégal : ce qu’a dit Sadio Mané à Claude Le Roy

Présent au bord du terrain lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0 a.p.), Claude Le Roy s’est retrouvé au cœur de l’énorme confusion ayant marqué la fin du temps réglementaire. Après le penalty accordé au Maroc pour une faute sur Brahim Diaz dans le temps additionnel et le refus momentané des Sénégalais de reprendre le jeu, l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, alors consultant, a joué un rôle discret, mais clé dans ces minutes de tension extrême.

Selon ses propos rapportés à l’AFP, Sadio Mané est venu le consulter directement au plus fort de l’imbroglio. « Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place. Je lui ai dit : “Je demanderais à tes coéquipiers de revenir”, tout simplement », a expliqué Claude Le Roy. Un conseil suivi par le capitaine sénégalais. Quelques instants plus tard, Édouard Mendy repoussait la tentative de Brahim Diaz, avant que le Sénégal ne fasse la différence en prolongation grâce à Pape Gueye, pour aller décrocher un nouveau sacre continental. Improbable.