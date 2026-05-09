LdC, PSG : Achraf Hakimi espéré pour la finale

En passe de remporter un nouveau titre de champion de France, le PSG tentera également de faire le doublé sur la scène européenne en s’offrant une deuxième Ligue des Champions dans son histoire. Opposés à Arsenal le 30 mai prochain, les Parisiens vont, en attendant, tout faire pour arriver le mieux armé. Ce samedi matin, le PSG a d’ailleurs annoncé que plusieurs joueurs souffraient physiquement.

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Alors que Matvey Safonov est touché par des douleurs persistantes au mollet, Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery se sont également ajoutés à la liste des blessés. Pour rappel, Ndjantou, Chevalier et Hakimi sont eux indisponibles depuis plusieurs jours. Selon RMC Sport, le latéral marocain est toutefois espéré pour la finale face aux Gunners.