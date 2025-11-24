OM : Roberto De Zerbi n’était vraiment pas content après le 5-1 face à Nice

« Je ne suis pas content de la qualité de jeu ce soir. Je ne le dis pas parce qu’on a gagné 5-1, mais parce que cette équipe peut faire encore beaucoup mieux. » Vendredi soir, alors que son Olympique de Marseille venait de dominer l’OGC Nice (1-5), Roberto De Zerbi avait surpris tout son monde en critiquant la performance de ses joueurs. Ce lundi, à la veille du match de Ligue des Champions contre Newcastle, l’Italien a confirmé ses propos.

La suite après cette publicité

« Ce n’était pas un message, c’était ce que je pensais. C’est encore plus le cas après avoir revu le match. Je crois qu’on n’a pas fait un match qui justifie un 5-1 même si la victoire était méritée. On peut s’améliorer. Je n’ai pas dit ça pour envoyer un message. Cette équipe doit mieux jouer. Dans le football moderne, il y a de plus en plus de marquage individuel. Quand ce n’est pas le cas, l’adversaire empêche de dépasser sa moitié de terrain. À Brest, quand on avait gagné 5-1 (la saison dernière, ndlr), on avait mieux joué que contre Nice. Il faut retrouver ces qualités-là quand on nous presse haut. Je suis quand même content du match contre Nice. Mais si on continue de jouer comme ça, on ne gagnera pas autant et avec un tel écart », a-t-il confié en conférence de presse.