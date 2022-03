Man United : le PSG surveille Marcus Rashford

Marcus Rashford pourrait bien travailler avec Mauricio Pochettino. Selon les informations de The Times, le Paris Saint-Germain s'intéresse en effet à l'attaquant de 23 ans évoluant à Manchester United. Le joueur formé par les Red Devils demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec MU, qui a par ailleurs la possibilité d'étendre ce bail d'une année supplémentaire. Le n°10 mancunien n'a été titularisé qu'à 14 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (pour 4 buts et 2 passes décisives).

Sa non-titularisation lors du derby de Manchester (remporté 4-1 par City dimanche), et ce alors que Ralf Rangnick était privé de Cristiano Ronaldo et d'Edinson Cavani, a relancé de plus belle les rumeurs sur son avenir. Marcus Rashford va donc devoir se poser les bonnes questions dans quelques mois. À moins que l'actuel entraîneur du PSG, qui devrait partir l'été prochain, ne débarque à Old Trafford et ne relance l'histoire d'amour entre Man United et Rashford.