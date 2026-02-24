Le terrible constat de CVC avec son investissement dans LFP Média

Décidément, le feuilleton des droits TV est devenu un triste rendez-vous annuel en France. Alors que les droits de la Ligue 1 ont été donnés à la LFP cette saison, le climat reste tendu autour des rentrées d’argent avec les droits TV. CVC, le fonds d’investissement qui avait injecté l’argent pour LFP Média cet été à hauteur d’1,5 milliard d’euros a décidé de tirer la sonnette d’alarme ces derniers jours.

Comme l’indique L’Equipe dans son papier du jour, CVC a réévalué à la perte la valeur de son investissement dans LFP Média. En somme, le fonds d’investissement annonce clairement une perte de valeur du football français. Auteur d’un apport de 750 millions d’euros en 2022, CVC estime désormais que cet investissement ne vaut qu’un peu plus de 200 millions d’euros à l’heure actuelle. Une terrible réalité et qui montre la chute vertigineuse de la valeur du football français ces dernières années.