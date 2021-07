JO : le tableau des quarts de finale

Avec l'élimination de l'équipe de France suite à sa défaite contre le Japon (4-0), on connaît le tableau des quarts de finale du tournoi olympique de football masculin. En effet, les différents résultats de la journée permettent d'y voir plus clair. Tombeurs des Bleus, les Japonais sont parmi les favoris pour la victoire finale et affronteront la Nouvelle-Zélande. Dans la même partie de tableau, l'Espagne de Pedri, Dani Olmo ou encore Marco Asensio défiera une belle équipe de Côte d'Ivoire.

De l'autre côté du tableau, la Corée du Sud affrontera le premier adversaire des Bleus, le Mexique qui a terminé deuxième du groupe A. Enfin, le quatrième match mettra aux prises le grand favori, le Brésil, avec l'Égypte. Outre la France, des équipes comme l'Argentine et l'Allemagne ont échoué en phase de poules.

Les quarts de finale :

Japon - Nouvelle-Zélande

Espagne - Côte d'Ivoire

Corée du Sud - Mexique

Brésil - Egypte

Les demi-finales :