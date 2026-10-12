Liverpool en a marre de Florian Wirtz !

Recruté pour 116 millions de livres sterling, Florian Wirtz peine toujours à justifier les attentes placées en lui à Liverpool. Après une nouvelle prestation décevante face à Manchester City, l’international allemand a été vivement critiqué en Angleterre, où les tabloïds estiment désormais qu’il ne mérite plus sa place de titulaire. L’ancien défenseur des Reds pointe notamment son manque d’influence offensive, alors que le milieu offensif n’a toujours pas marqué en Premier League cette saison.

La suite après cette publicité

Sur le plateau de Sky Sports, Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots après la défaite des siens face aux Citizens (0-3). « Il ne devrait pas être dans l’équipe de Liverpool actuellement. Ce que Florian Wirtz apporte à Liverpool n’est pas suffisant actuellement. Wirtz ne donne jamais l’impression de pouvoir marquer un but», a-t-il lâché, estimant que le joueur avait bénéficié de suffisamment de temps pour convaincre. L’ancien international anglais avait pourtant placé un dernier espoir dans l’influence de Jürgen Klopp, qui avait côtoyé Wirtz avec la sélection allemande. Mais cette perspective n’a visiblement pas suffi à relancer le milieu offensif, toujours en difficulté sous les ordres d’Andoni Iraola.

La suite après cette publicité

Jamie Carragher détruit Florian Wirtz

Les chiffres illustrent les difficultés du joueur de 23 ans. En six rencontres de Premier League cette saison, Wirtz n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Depuis son arrivée chez les Reds, il totalise sept réalisations et onze passes décisives en 56 apparitions. Face à Manchester City, son influence a notamment été bien moindre que celle d’Elliot Anderson, le milieu de terrain des Cityzens. Selon une comparaison rapportée par le Telegraph, Wirtz n’a touché que 46 ballons et réussi 20 passes, contre respectivement 100 ballons et 71 passes pour son adversaire. L’Allemand n’a remporté que quatre duels, tandis qu’Anderson en a gagné onze.

Il doit tout simplement faire mieux, surtout dans les matchs de cette importance. Il a été globalement inefficace et a pris de mauvaises décisions, a ajouté la BBC, qui lui a attribué la note de 4/10. Et Carragher s’est chargé de l’achever sur Skysports. « J’ai du mal à me souvenir d’un seul match où il a fait gagner Liverpool ou où il a été l’homme du match. Il a été recruté pour devenir une star de la Premier League. Je pensais qu’il pouvait être le Kevin De Bruyne qui, par moments, a permis à Manchester City de l’emporter. Wirtz est ici depuis 55 à 60 matchs, c’est énorme et je ne vois pas ça changer. Wirtz est quasiment assuré de jouer chaque semaine au poste de numéro 10, il faut que ça cesse. Je pense qu’il doit quitter l’équipe. Je l’ai dit la dernière fois et je le répète. » Alors que Liverpool doit composer avec les absences d’Alexander Isak, Hugo Ekitike et de Cody Gakpo, le recrutement phare du club était attendu au tournant. Mais entre un début de saison sans but en championnat et des prestations jugées trop discrètes, Wirtz se retrouve désormais sous pression, au point de voir sa place dans le onze de départ directement remise en question.