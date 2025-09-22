Ballon d’Or 2025 : la grande annonce du père de Lamine Yamal

Présent au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d’Or 2025, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, a fait une déclaration remarquée devant les caméras espagnoles. Fier du parcours fulgurant de son fils, il a affirmé avec assurance : « L’année prochaine sera la nôtre », en référence à l’espoir de voir Lamine Yamal décrocher le prestigieux trophée en 2026.

Cette sortie traduit la confiance et l’ambition du clan Yamal alors que le jeune prodige du FC Barcelone, âgé de seulement 18 ans, s’impose déjà comme l’une des figures incontournables du football mondial. Ses performances en Liga et sur la scène européenne nourrissent les espoirs de le voir succéder à Ousmane Dembélé dès l’an prochain.