Wahbi Khazri prend sa retraite !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Khazri @Maxppp

Une page se tourne pour les amateurs de la Ligue 1. Figure marquante du championnat de France depuis plus d’une décennie, l’international tunisien Wahbi Khazri a annoncé prendre sa retraite ce vendredi soir au micro de Canal+. Passé par Bordeaux, Saint-Étienne ou encore Montpellier et Bastia, le milieu offensif de 34 ans était sans club depuis son départ du MHSC cet été.

CANAL+ Foot
🥹 Une page se tourne : Wahbi Khazri tire sa révérence ce soir dans le Late Football Club.

🇹🇳 Une carrière remarquable, de la Tunisie à la Ligue 1 en passant par la Premier League 🎩

Respect et félicitations maestro 👏
Voir sur X

«C’est le temps d’annoncer la fin de ma carrière. Ce passé qui m’a tant donné et à qui j’ai tant donné. J’ai beaucoup d’émotions et je ne savais pas que j’allais réagir comme ça. Je remercie ma famille, mes proches et les coéquipiers qui m’ont tant donné. Les clubs qui m’ont fait confiance. Et la Tunisie, sans qui je n’aurais pas pu jouer de Coupe du monde. C’est une page qui se tourne», a-t-il lancé. Il aura marqué la Ligue 1 avec des buts venus d’ailleurs dont ce fameux lob avec les Verts face à Metz.

Pub. le - MAJ le
