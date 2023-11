Manchester City et Pep Guardiola sont seuls contre tous !

L’affaire Everton a fait beaucoup parler en Angleterre. N’ayant pas respecté les règles du fair-play financier de la Premier League, le club de la Mersey a été sanctionné d’un retrait de 10 points au classement du championnat d’Angleterre. Un coup dur pour les Toffees qui a donné des sueurs froides à plusieurs autres équipes d’outre-Manche. Chelsea et Manchester City, qui ont également été épinglés pour les mêmes raisons, peuvent d’ailleurs toujours être rattrapés par la patrouille.

Interrogé sur une éventuelle sanction en conférence de presse, le technicien catalan a déclaré qu’il pensait que les adversaires des Skyblues aimeraient les voir être sanctionnés : «Et sur le moment, nous sommes innocents jusqu’à ce que notre culpabilité soit prouvée. Je sais que les gens le veulent [City puni]. Je sais, je le ressens. J’attendrai – attends et vois et une fois la sentence prononcée, nous viendrons ici et nous expliquerons.» Pour finir, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a admis qu’il serait plus susceptible de rester si le club était rétrogradé en League One (troisième division anglaise, ndlr) qu’en Ligue des Champions.