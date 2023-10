Brésil : Rodrygo vole au secours de Neymar

La suite après cette publicité

Vivement critiqué au Brésil pour sa performance sans relief face au Vénézuela jeudi (1-1) - il a ensuite insulté un présentateur trop véhément - Neymar garde l’appui de ses coéquipiers, à l’image de son disciple Rodrygo. Présent en conférence de presse en marge de la rencontre face à l’Uruguay mercredi, l’attaquant du Real Madrid a loué l’investissement de son aîné, ajoutant qu’il était encore, à 31 ans, le meilleur joueur de l’équipe.

«Sur le terrain, ce qu’il propose est toujours aussi fort. Il a 31 ans et garde la même qualité, il est l’un de nos joueurs majeurs sur et en dehors du terrain, a loué l’attaquant de 22 ans. Même si on dit toujours des choses sur lui, nous, qui vivons avec lui au quotidien, savons qu’il est différent de l’image qui lui est attribuée. Il est triste à cause de beaucoup de commentaires, mais il m’aide énormément. Il me parle toujours, même en étant en Arabie saoudite, m’envoie des messages… Il sait aussi que la responsabilité lui incombe davantage si l’on fait un mauvais résultat. Sauf que si nous gagnons, c’est aussi parce qu’il est notre meilleur joueur.»